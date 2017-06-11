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Ünlü modellerin uçağa yetişememesi

- Antalya'daki bir defileye katıldıktan sonra geldiği İstanbul'da, Brezilyalı ünlü modeller Goulart ve Barros ile fotoğraf çekmek isterken uçağı kaçıran ünlü model Adriana Lima, tarifeli uçakla ABD'nin Miami kentine gitti

Ünlü modellerin uçağa yetişememesi

İSTANBUL (AA) - Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show organizasyonunda düzenlenen defileye katıldıktan sonra geldiği İstanbul'da, Brezilyalı ünlü mankenler Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros ile fotoğraf çekmek isterken uçağı kaçıran Adriana Lima, bugün tarifeli uçakla ABD'nin Miami kentine hareket etti.

Lima, 9 Haziran'da bir otelde yapılan defilenin ardından meslektaşları Goulart ve Barros ile özel uçakla dün Antalya'dan İstanbul'a geldi.

Bir süre İstanbul'u gezen ve fotoğraf çeken Brezilyalı modeller, kendilerini bekleyen özel uçağa planlanan zamanda yetişemedi. Bir gün daha İstanbul'da kalan Lima, bu sabah saat 10.00'da Atatürk Havalimanı'na geldi.

Lima, Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı İstanbul CIP Salonu'nda bir süre Miami'ye gidecek uçağın saatini bekledi. Sefer saatine yarım saat kala TAV Prime Class görevlileri eşliğinde salondan ayrılan Lima, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı.

Daha sonra Lima, terminalde kendisini bekleyen golf tipi araçla THY'nin saat 13.30'da Miami sefer yapacak uçağın bulunduğu körüğe hareket etti.

Lima ile beraber bulunan Goulart'ın tarifeli seferle Paris'e uçtuğu, Barros'un ise İstanbul'u gezmek için dönüşünü ertelediği öğrenildi.

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Adriana LimaAtatürk Havalimanıİstanbul CIP SalonuThy
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