Ünlüler Çanakkale için deklanşöre basacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale, oyuncu, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabirlerinden oluşan yerli ve yabancı 20 ünlü isim tarafından fotoğraflanacak.

Yapımcı yönetmen Savaş Uğurlu'nun "Ünlülerin Gözüyle Çanakkale" Projesi kapsamında haziran ayı ortasında başlayacak çekimler bir haftada tamamlanacak.

Projeye katılacak ünlüler, 57. Piyade Alayı, Kanlısırt mevzileri, Atatürk'ün saatinin vurulduğu alan, Kabatepe, Anzak koyu, Kilitbahir Kalesi, Arıburnu yarları, Şehitler Abidesi, Truva Atı ve Kumkale bataryaları gibi tarihi mekanlarda fotoğraf çekecek.

Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Türkiye için uluslararası projeler üretip hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu anlamda, ülkenin kurtuluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktası olarak kabul edilen "Türkiye'nin manevi başkenti" Çanakkale için de önemli bir hazırlık içerisinde olduğunu belirten Uğurlu, şöyle konuştu:

"Çanakkale sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinen nadide güzelliklerimizden bir tanesi. Yıllardır ürettiğimiz projelerin arasında belki de en önemlilerinden bir tanesi bu olacak. Alanında uzmanlaşmış, fotoğrafları uzun süre konuşulmuş 20 önemli isim Çanakkale'ye gelerek burada fotoğraflar çekecek. Aralarında ünlü fotoğrafçılar, foto muhabirleri, sanatçılar, oyuncular ve fotoğraf sanatçılarından oluşan bu önemli heyet Çanakkale ruhunu bu sayede tüm dünyaya anlatmış ve duyurmuş olacak."

Projeye katılan ünlülerin isimlerini gizli tuttuklarını bildiren Uğurlu, kendisinin de Çanakkale'nin "damadı" olduğunu, bu sayede memleketi olarak kabul ettiği kente bir eser bırakacağı için gurur duyduğunu dile getirdi.

- "Sergiden elde edilecek gelir şehit ailelerine bağışlanacak"

Bu fotoğrafların önce Çanakkale sonrasında ise belli bir program kapsamında diğer illerde sergilenerek kentin tanıtım faaliyetlerine katkı sunacağını vurgulayan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir projenin ilk sergilenmesini tabii ki çekim alanı Çanakkale'de başlatacağız. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, şehitliklerimizde, Kumkale bataryalarında, Turgut Reis'te, Seyit Onbaşı'da, Truva Atı'nda ve kentin simgesi birçok alanda çekilecek sayısız fotoğraf, daha sonra turne halinde Türkiye'yi dolaşarak Çanakkale'yi anlatacak. Ben bu anlamda ecdadımızın yad edileceğini, şehitlerimiz için fatihalar okunacağını, Çanakkale ruhunun 7'den 70'e herkes tarafından tekrar hatırlanarak benimseneceği kanaatindeyim.

Çanakkale fotoğrafları sergisinin en önemli noktası ise elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlanacak olması. Bize bu vatanı kazandıran, şu an özgür bir ülkede yaşamamıza olanak sağlayan ecdadımızın yine vatan savunmasında, bayrak uğrunda canlarını, gözlerini bile kırpmadan feda eden yiğit şehitlerimizin ailelerine bağışta bulunacağız."

-"Çanakkale klibi de çekilecek"

Uğurlu, proje kapsamında Çanakkale için özel bir klip çekeceklerine işaret ederek, montaj ve kurgu işlemlerinin de sahibi olduğu yapım firması tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Uğurlu, şunları kaydetti:

"Proje için önümüzdeki hafta startı veriyoruz. Amacımız sergiyi ve klibi yıl sonuna kadar tamamlamak. Sergimiz dışında proje kapsamında yapacağımız kamera arkası çekimlerinden de bir klip yaparak televizyon kanallarında yayınlatacağız. Ayrıca projede ünlülerin çekeceği fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından da Çanakkale etiketleri ile paylaştırarak daha geniş ve uluslararası kitlelere ulaşılmasını sağlayacağız. Tüm bu çalışmanın sonucunu da 'Ünlülerin Gözüyle Çanakkale' isimli foto kitap haline getireceğiz."







