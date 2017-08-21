İSTANBUL (AA) - Sinema ve televizyonun ünlü isimleri, "Uluslararası Antalya Film Festivali"ndeki "Ulusal Yarışma" bölümünün kaldırılmasına tepki amacıyla sosyal medya üzerinden görüntülü mesaj yayımladı.

Film Yönetmenleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Ulusal Yarışması"nın kaldırılması dolayısıyla her gün bir sinemacının görüşlerinin paylaşılacağı belirtildi.

Sanatçı Selçuk Yöntem'in sosyal medyada bugün paylaştığı mesajında tepkisini, "Antalya Film Festivalini Antalya Film Festivali yapan ulusal yarışma bölümüdür. Kaldırılmasını anlamak mümkün değil." ifadeleriyle dile getirdi.

Filmleriyle birçok defa Altın Portakal ödülüne layık görülen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, festivalin 54 yıldır Türk sinemasını onurlandırdığını vurgulayarak, "(Festival) Türk halkıyla sinemasını buluşturmakta. İlk defa bu yıl ulusal yarışmadan yoksun olacak. Hep yerli ve milli değerlerimiz dedik ve bunları yaygınlaştırmak istedik. O nedenle elbette uluslararası festival olabilir ama ulusal sinemamızı ayakta tutan, destek veren Antalya Film Festivali'nin yapılmamasını, ulusal yarışmanın yapılmamasını kabul edemiyorum." dedi.

Müzisyen Cahit Berkay, ulusal yarışmanın sonlandırıldığını duyduğu için gerçekten çok üzüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar yanılmıyorsam benim 6 tane ödülüm var Antalya'da. Film ve onur ödülleri anlamında. Halbuki ben bunu 10'a çıkarmak istiyordum. Niye durdurdunuz Antalya Altın Portakal Festivalini? Şaka bir yana ama sinema için büyük bir kayıp. Antalya Altın Portakal festivali en büyük motivasyondur sinema adına. Üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Şevket Çoruh ise önceki gün paylaştığı videoda, "Türk sinemasının 54 yıldır devam eden Altın Portakal Antalya Film Festivali ulusal yarışması artık yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Neden kaldırdınız? Yapmayın, dokunmayın. Sanat güzeldir." ifadelerine yer verdi.

Festivalden ulusal bölümün kaldırılmasına tepki gösteren sinema meslek birlikleri de festivalin başkanlığını üstlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e bir mektup göndermişti. Sinema sektörünün endişe ve düşüncelerinin aktarıldığı mektupta, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP), Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR], Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) ve Çağdaş Sinema Oyuncuları'nın (ÇASOD) imzası yer alıyordu.