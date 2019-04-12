Ünlülerden çocuklarıyla beraber Koruncuk’a tam destek!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, eski manken ve oyuncu Ceyda Düvenci, oyuncu Aslı Tandoğan, İftarlık Gazoz’, ‘Siccin 2’ filmlerinin kahramanı Berat Efe Parlar, ekranların sevilen ‘Kıvırcık’ı Alihan Türkdemir, Uzman Dr. Ender Saraç ve eşi Benan Saraç Omega3 farkındalığı uyandırmak adına Koruncuk’a destek amacıyla bir araya geldi.



Easyvit tarafından başlatılan proje kapsamında ünlüler bir sosyal yardımlaşma kampanyası gerçekleştirerek çocuklarıyla beraber gelecekteki hayallerini resmettiler. Sosyal medyada da başlatılan eş zamanlı proje kapsamında toplanılan resimler, çeşitli sebeplerden dolayı okula erişimleri kısıtlı kız çocuklarının eğitim hayatlarına devam edebilmeleri adına açık artırmayla Koruncukköy Urla’ya bağışlandı.



Hayalini Resmet



Omega3 ‘ün sağlık üzerindeki etkilerini bilmeyen yok. Özellikle çocukların beyin gelişiminde önemli bir rol oynayan Omega3 konusunda farkındalık uyandırmak isteyen Easyvit, Sosyal Sorumluluk kapsamında Koruncuk’a destek vermek üzere ünlüleri bir araya topladı. . ‘Çocuk sağlığı ve başarısında Omega 3’ün rolünü” vurgulamak üzere bir araya gelen ünlü simalar çocuklarıyla birlikte hayallerini resmettiler.



Omega3’ün sağlık üzerindeki etkileri



Çocuk sağlığı, konsantrasyonu, derslerdeki başarının artırılmasında Omega3’ün katkısı ebeveynlerin gündeminde yine ilk sırada.



İstanbul Üniversitesi İ.T.F Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Ayper Somer’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Somer, Omega3 ‘ün çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Omega 3 yağ asitlerinin özellikle DHA’nın çocuklarda beyin, sinir ve retina gelişimine katkıda bulunduğunun bilim dünyası tarafından kabul edilen bir gerçek olduğu söyledi. Yapılan farklı bilimsel çalışmaların Omega 3 takviyesi verilen çocukların okulda daha iyi performans gösterdiğini ve daha iyi konsantre olduğunu gösterdiğini belirten Somer; ‘Çocuğun sağlıklı gelişimi ve büyümesinde özellikle EPA ve DHA açısından zengin beslenmesine önem verilmelidir. Vücuda gerekli Omega 3 yağ asitleri vücut tarafından sentezlenemediği için dışarıdan alınması gerekir. Derin ve soğuk denizlerde yaşayan balıklardan elde edilen balık yağları EPA ve DHA açısından zengindir. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği’ne göre balık yağında bulunan Omega 3 yağ asidi DHA, 4-13 yaş çocuklarda beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı oluyor’ dedi.



2014 yılında Oxford Üniversitesi yaptığı kontrollü bilimsel deneyde yağlı balıklarda bulunan, ilaç ve kimyasal birleşim içermeyen Omega 3 adındaki doğal bir maddenin beyin hücreleri arasındaki boşluklardan daha kolay atlamasını sağlayarak; öğrenmeyi çabuklaştırdığı, hafıza ve dikkat yeteneğini geliştirdiğini ortaya koydu.



Omega3 için Balık tüketmek yeterli mi? Balık yağı seçerken nelere dikkat etmeli?



Uzman Dr. Ender Saraç’ında konuşmacı olarak katıldığı ve çok çarpıcı açıklamalarda bulunduğu etkinlikte; Saraç, yediğimiz besinlerle yeteri kadar Omega3 alabiliyor muyuz sorusunun cevabını verirken aynı zamanda balık yağının önemini ve balık yağı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Omega3 ün sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak aynı zamanda balık tüketimine dikkat çeken Saraç; ‘Ancak tükettiğimiz balıklara çok dikkat etmeliyiz örneğin Karadeniz balıklarını tüketirken acaba kuzey komşularımızın atıklarını da tüketiyor olabilir miyiz’ sorularının cevabını vererek yine balık yağı tüketiminin faydalarını anlattı.



Norveç’den Türkiye’ye getirilen EasyVit® kategorisinin Marka Müdürü Aslı Hoşgör EasyFishoil balık yağının üretiminde kullanılan Concordix teknolojisine dikkat çekerek, “Vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta yüksek oranda kullanımına yönelik yeni bir form olan Concordix, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) ile yapılan ortak Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Yağ asitleri, su ve yağda çözünen vitamin ve mineralleri emülsiyon formatında birleştiren patentli bir yöntemdir. Bu sayede ‘biyoyararlanım’ artmakta ve daha iyi tat maskelemesi yapılabilmektedir” dedi. Hoşgör, çiğnenebilir yumuşak jel tabletlerin, sıvı ve tablet formlara göre daha avantajlı bir form olduğunu vurguladı.



EasyVit® tarafından Koruncuk Vakfı’na destek vermek ve ‘Çocuk sağlığı ve başarısında Omega 3’ün’ rolünü vurgulamak için hayata geçirilen ‘Hayalini Resmet’ projesi için ünlü oyuncu Burcu kara, Ceyda düvenci ve Aslı Tandoğan; ekranların minik kahramanları Berat Efe Parlar ve Alihan Türkdemir, Dr Ender Saraç’ın verdiği eşsiz bilgiler ve Prof. Dr. Ayper Somer’inde konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşti.