Ünlülerin yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl için sevgi, huzur ve barış dileğinde bulundu.

Sinema sanatçısı Türkan Şoray, yaptığı yazılı açıklamada, "Acılarımız hala içimizde, şehitlerimizi anarak, terörü lanetleyerek geçti 2016 yılı. Yeni yılda barış, huzur, sevgi diliyorum. Acı haberlerin olmadığı, gencecik çocuklarımızı yitirmediğimiz, annelerin ağlamadığı bir yıl diliyorum. Kendim için sağlık ve huzurdan başka bir şey istemek gelmiyor içimden. Ülkemi çok seviyorum ve güzel ülkem için mutlu, aydınlık günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sinema sanatçılarından Fatma Girik, "Memleketime şehit değil, huzur gelmesini diliyorum." derken, Filiz Akın "Ülkemde acıların yaşanmadığı, barış, huzur, birliktelik duygusuyla birbirimizi kucakladığımız bir yıl olmasını dilerim." temennisinde bulundu.

Sanatçı Nilüfer, her şeyden önce Türkiye ve dünya için barış istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Barış geldiği zaman huzur da gelir diye düşünüyorum. Sevgi, saygı, bolluk, bereket istiyorum. Kim istemiyor ki? 2017 yılında, ülkem için yeni bir başlangıç, güzelliklerle, iyiliklerle dolu bir başlangıç hayal ediyorum. Sabahları kalktığımızda keyifle şarkıları mırıldandığımız günlere günaydın demek istiyorum."

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, barış, huzur ve sevgi dolu bir yıl dileğinde bulunarak, duygularını "Dilerim 2017 yılı hem Türkiye'de hem de dünyanın her köşesinde barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu, yalnızca mutlulukların paylaşıldığı, her yerde sanatın konuşulduğu bir yıl olur." sözleriyle aktardı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar da yeni yıl için şunları ifade etti:

"Sevginin göğe yükseldiği, silah seslerinin susup çocuk seslerinin yankılandığı, açlığın minimuma indiği, nefret yerine sevgi tohumlarının ekildiği, nerede ve nasıl olursa olsun, bütün zulümlerin son bulduğu, barışın, iyiliğin ve huzurun hakim olduğu bir dünya ve birliği, beraberliği, ahlakı ve başarılarıyla tüm dünyaya örnek olacak bir ülke ülke olmayı, canım ülkem adına diliyorum."

Şarkıcı Ferhat Göçer, önce sağlık ve sonra da huzur istediğini aktararak, "Müzikte tüm sevenlerimin kalbine tek tek dokunabilmeyi, duygularına tercüman olabilmeyi diliyorum. Türkiye ve dünya için de sevginin, barışın, birliğin, beraberliğin, paylaşma duygusunun ve dostluğun artarak çoğalmasını yürekten istiyorum." ifadelerini kullandı.