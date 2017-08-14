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UNRWA'nın hastane kapattığı iddia edildi

- Filistin Sağlık Bakanlığı, UNRWA'nın Batı Şeria'da bir hastaneyi kapattığını iddia etti, UNRWA ise hastanenin sadece bazı bölümlerinde geçici olarak hizmet verilemediğini duyurdu

UNRWA'nın hastane kapattığı iddia edildi

RAMALLAH (AA) - Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir hastaneyi kapattığını iddia etti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın hastanenin acil bölümü hariç diğer bölümlerini kapatmasını kınayarak, acilen açılmasını istedi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Cevad Avad'ın, UNRWA'nın bölge direktörüyle hastanenin açılması için bugün bir araya geleceği kaydedildi.

UNRWA sözcücü Sami Muşaşa ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede birkaç gün önce bir bebeğin doğumhanede ölmesi üzerine bazı bölümlerde geçici olarak hizmet verilmediğini söyledi. Muşaşa, bu bölümlerin ne zaman açılacağına dair ise bilgi vermedi.

Söz konusu bölümlere yeni hasta kabul etmediklerini belirten Muşaşa, tıbbi takip gerektiren vakaların ise UNRWA ile anlaşmalı diğer hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Muşaşa, bebeğin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma tamamlandığında hastanenin tamamının faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

UNRWA'nın, Batı Şeria, Gazze, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de onlarda hastane ve sağlık merkezi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Sağlık BakanlığıKalkilyaUNRWA
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