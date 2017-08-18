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Unutulduğu servis minibüsünde ölen çocuğun okulu kapatıldı

- İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servisinde unutulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in eğitim gördüğü özel anaokulunu kapatma kararı aldı - Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Sakin'in, okula resmi kaydının bulunmadığı tespit edildi

Unutulduğu servis minibüsünde ölen çocuğun okulu kapatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulun kapatılmasına karar verildi.

AA muhabirinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, olayın ardından görevlendirilen müfettişler ön raporunu tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

- Alperen Sakin, kayıtlı değilmiş

Ön raporda, soruşturma sırasında edinilen bilgilere de yer verildi.

Olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin'in okula resmi kaydının bulunmadığını belirleyen müfettişler durumu raporda aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencinin resmi kaydının olmaması sebebiyle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

- Olay

İzmir'de 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Alperen'i ana okuluna götüren servisin şoförü T.İ. ile servis görevlisi D.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı. T.İ, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanırken D.K. savcılıktan serbest bırakılmıştı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmişti.



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