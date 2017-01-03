Ürdün Dışişleri Bakanı Cude Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude, Lübnan ve Ürdün'ün, Suriyeli mülteci krizi nedeniyle aynı yükü paylaştıklarını söyledi.

Başkent Beyrut'aki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilen Cude, görüşmede, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart ayında başkent Amman'da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi için gönderdiği daveti Cumhurbaşkanı Avn'a iletti.

Bakan Cude, daha sonra Hükümet Sarayı'nda Başbakan Saad Hariri ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra açıklama yapan Cude, "Her iki ülkenin de ekonomisine büyük yük yükleyen Suriye krizi ve mülteciler nedeniyle benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Mülteciler Ürdün'ün nüfusunu yüzde 22 oranında artırdı. Aynı şekilde Lübnan'daki mültecilerin nüfusa oranı da yüzde 30'u aştı." dedi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Cude, her iki ülkenin de ekonomik altyapısını etkileyen krizde uluslararası toplumdan yük paylaşımı talebinde bulunduklarını söyledi.

Cude daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra Cude Lübnan'dan ayrıldı.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ise bu rakamın 1 buçuk milyonu geçtiğini ifade ediyor. Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin sayısının ise 1 milyon 390 bin olduğu yetkililerce belirtiliyor.

Arap Birliği'nin 28. dönem zirvesinin Mart ayında Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılması bekleniyor.