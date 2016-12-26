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Ürdün Dışişleri Bakanı Cude, Suudi Arabistan'da

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: "Şii milis gücü Haşd-i Şabi, İranlı subaylar tarafından yönetilen salt mezhepçi bir kurum"

Ürdün Dışişleri Bakanı Cude, Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Irak'ta bulunan Şii Haşd-i Şabi gücüne ilişkin, "Şii milis gücü Haşd-i Şabi, İranlı subaylar tarafından yönetilen salt mezhepçi bir kurum" ifadesini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasır Cude ile başkent Riyad'da bir araya gelen Cubeyr, ortak basın toplantısında, "Irak'ta birlik ve beraberlik istersek silahlı mezhepçi güçlere yer yok." dedi.

Haşdi Şabi'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani başta olmak üzere İranlı subaylar tarafından yönetilen, salt mezhepçi bir kurum olduğunu söyleyen Cubeyr, Irak'ın Enbar başta olmak üzere bazı bölgelerinde katliamların yapıldığına dikkati çekti.

Cubeyr, "DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede Irak'taki kardeşlerimizi destekliyoruz, öte yandan Irak'ın birliğini, bağımsızlığını ve tüm Iraklı grupları destekliyoruz. Mezhepler arası bir ayrım yapmıyoruz. Iraklı politikacılardan da bunu bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Irak'taki Şii Milis Gücü Haşd-i ŞabiIranSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyr
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