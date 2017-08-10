Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Irak'ta

AMMAN (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un, ülkesine resmi ziyarette bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi kabul ettiği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Safedi'nin Masum'a, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın selamını ve Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından dolayı tebriklerini ilettiği belirtildi.

Masum ise Ürdün Kralının Irak'ın istikrarı ve güvenliği konusundaki duruşundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği öneme işaret etti.





