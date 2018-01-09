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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi-Mogherini görüşmesi

- Safedi ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, iki devletli çözüm konusunda mutabık kaldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi-Mogherini görüşmesi

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Filistin'de iki devletli çözüm konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Safedi ile Mogherini'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, cumartesi günü Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısının sonuçlarının ele alındığı ifade edildi.

Safedi görüşmede Mogherini'ye, ABD'nin Kudüs kararına karşı çıkan Arap ülkelerinin, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarındaki Filistin devletinin tanınması için uluslararası toplumla birlikte çalışma konusunda fikir birliği içinde olduğu bilgisini aktardı.

Safedi ile Mogherini, Filistin-İsrail sorununa, uluslararası kararlar doğrultusunda ve iki devletli çözüm temelinde çözüm bulunması konusunda mutabık kaldı.

Arap Birliği'nin 9 Aralık 2017'de, Kudüs'te yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü toplantının akabinde kurulan Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi, geçen cumartesi Kudüs için toplanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

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