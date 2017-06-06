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Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, yaptığı açıklamada, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürülmesine ve El-Cezire'nin ofisinin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapatacağı bildirildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, yaptığı açıklamada, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürülmesine ve El-Cezire'nin ofisinin kapatılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Momani, kararın bölgesel istikrarın sağlanması, Arap ülkelerinin politikalarının koordine edilmesi ve bölgedeki krizlere son verilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar ise söz konusu iddiaları yalanlamış, ülkenin bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığını" vurgulamıştı.

Muhabir: Dildar Baykan

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Anahtar Kelimeler:
Diplomatik IlişkilerDünyaKatarMuhammed MomaniÜrdün
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