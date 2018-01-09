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Ürdün Kralı Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonla görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davası başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya...

Ürdün Kralı Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonla görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davası başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri, Filistin ve Kudüs meselesi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kral Abdullah, Kudüs kentindeki Filistinlilerin, Müslümanların ve Hristiyanların haklarını korumak için Arap tutumunun koordine edilmesi ve çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Kral Abdullah ayrıca Filistinli kardeşlerinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çabalarına destek olunması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı ile Sisi, Arapları ilgilendiren meselelere hizmet edecek koordinasyon ve istişareye devam etme konusunda anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

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