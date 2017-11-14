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Ürdün Kralı Bahreyn'de

- Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn ziyareti kapsamında Kral Hamad ile görüştü

Ürdün Kralı Bahreyn'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn ziyareti kapsamında Kral Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkeden üst düzey yetkililerin de yer aldığı görüşmede, Kral Hamad ile Kral 2. Abdullah, bölgesel krizler ile terörle mücadele konularını ele aldı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve ülke liderlerinin bu ilişkilerin gelişmesi için istekli olduğu ifadeleri yer aldı. Görüşmede ayrıca, Arap ulusunun çıkarlarına hizmet için taraflar arasındaki istişare ve devamlı koordinasyonun önemine değinildiği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmede, güvenlik ve istikrarı için verdiği mücadelede ülkesinin Bahreyn'in yanında yer aldığını, Körfez ülkelerinin güvenliğinin, bölgenin istikrarı ve sıkıntılarla mücadelede temel dayanak noktalarından biri olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Bahreyn Kralı Hamad da Ürdün'ün ülkesine yönelik tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada Kral Hamad'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Ürdün'ün Arap meselelerine hizmet, Arap iş birliği ve çalışma sisteminin güçlendirilmesindeki önemli rolü ile bölgede güvenlik ve istikrarın temini için sarf ettiği çabaları takdir ediyoruz."

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bahreyn'e gelmişti.

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