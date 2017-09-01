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Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te

- Ürdün Kralı Abdullah'ın 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'' isimli mega yatına, tankerlerle yaklaşık 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı

Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te

MUĞLA (AA) - Ürdün Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'' adlı mega yat, Marmaris'e geldi.

Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı. Turistler, büyüklüğü ve lüks görüntüsüyle göz kamaştıran yatın önünde fotoğraf çektirdi.

Personelinin temizlik yaptığı yata, yakıt ve erzak ikmali yapıldı. Daha sonra limana çok sayıda akaryakıt tankeri giriş yaptı. Tankerlerle yata yaklaşık 800 bin lira değerinde 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

Liman işletme yetkilileri, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yatın Ege'nin koylarında mavi tura çıkacağını bildirdi. Yetkililer, yatta Kral Abdullah veya yakınlarının bulunup bulunmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.

Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 4 katlı Sarafsa'da, mermer döşemeli zeminler yerden ısıtmalı, muslukları ise altın kaplamalı.

Her türlü lüksün düşünüldüğü yatta ayrıca jakuzi, spor odası, yemek salonu ve çalışma ofisi gibi bölümler de bulunuyor. Yatta, 20 personel görev yapıyor.

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