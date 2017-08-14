Ürdün sınırında mahsur kalan Suriyeliler

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı örgütler, ülkenin kuzeydoğusundaki sınır hattında mahsur kalan Suriyeliler için endişe duyulduğunu belirtti.

BM Ürdün Koordinasyon Ofisi ve BM Ürdün İnsani İşler Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda yer alan El-Hadlat ve Er-Rakban sınır bölgelerinde mahsur kalan çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 50 bin Suriyeli için endişe duyulduğu" ifade edildi.

Söz konusu sınır bölgelerinin son günlerde hava saldırılarına hedef olduğu yönünde haberler alındığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar can kaybı yaşanmamasına rağmen bölgedeki durumun kötüleşmesiyle birlikte hayatından endişe eden insanlar başka yerlere intikal etmeye çalışıyor. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan savunmasız bu insanlar, ufukta herhangi bir siyasi çözümün görülmemesi ve evlerine dönme imkanlarının da olmaması nedeniyle burada mahsur kalmış durumdalar."

Sınır bölgesinde ciddi anlamda tehlikeyle karşı karşıya bulunan söz konusu Suriyelilerin kurtarılmasına yönelik bir çözümün bulunması için tüm taraflara çağrı yapılan açıklamada, Hadlat ve Rakban bölgesindeki durumun gün geçtikçe kötüleştiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Hadlat bölgesine şu anda herhangi bir sevkıyat yapılamıyor. Bölgeden gelen Suriyelilerden aldığımız bilgiye göre, bazı aileler sadece su ve un bulabiliyor." denildi.