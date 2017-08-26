Ürdün-Suriye ilişkileri

AMMAN (AA) - Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ülkesinin, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemeye aday olduğunu belirtti.

Mumeni, Ürdün Televizyonu'nda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Suriye'deki kardeşlerimizle ilişkilerimiz olumlu yönde ilerlemeye aday." dedi.

Arap Birliği'nin Suriye rejimine ait büyükelçiliklerin kapatılması kararı aldığında kendilerinin bu konuda müstesna tutulmalarını istediklerini hatırlatan Mumeni, istisna taleplerinin, ülkesi ile kardeş Suriye arasındaki özel ilişkiden kaynaklandığını, Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği ile Suriye'nin Amman Büyükelçiliğinin çalışmalarını hala sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye'nin güneyindeki istikrarın, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılmasını tesis ettiğini ifade eden Mumeni, Suriye ile ülkesi arasındaki kapıların açılmasını ve ilişkilerin eski haline dönmesini umduğunu belirtti.

Arap Birliği, Kasım 2011'de, krizin çözümü için sunulan Arap Planı'nı uygulayana kadar Suriye'nin birliğe adaylığını askıya almış ve Arap ülkelerinin Şam Büyükelçilerinin çekilmesini kararlaştırmıştı.



Ürdün Dışişleri Bakanlığı da 26 Mayıs 2014'te Suriye'nin Amman Büyükelçisi Behçet Süleyman'ı devlete ve sembollerine hakaret etmek ve ülkenin iç işlerine karışmakla suçlayarak ülkeyi 24 saat içinde terk etmesini istemişti.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Kasım 2013'te Dera'daki Eski Gümrük Sınır Kapısı'nı, Nisan 2015'te de Nasib Sınır Kapısı'nı kontrolü altına almasının ardından Ürdün yönetiminin ÖSO'yu egemen güç olarak kabul etmeyerek onu muhatap almayı reddetmesi sonucu söz konusu kapılar kapanmıştı.

Mumeni'nin bu açıklamaları, Suriye’nin güneyinde kurulan gerilimi düşürme bölgelerine ilişkin ortak gözlem merkezinin Ürdün'de faaliyete geçtiğinin açıklanmasının ardından geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada ABD, Rusya ve Ürdün arasında varılan anlaşma kapsamında, Suriye’nin güneyinde kurulan gerilimi düşürme bölgelerine ilişkin ortak gözlem merkezinin Amman’da faaliyete geçtiği bildirilmişti.

Gözlem merkezinin Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ve Kuneytıra şehirlerindeki ateşkesi kontrol edeceği vurgulanan açıklamada, merkezin aynı zamanda bölgeye insani yardımların ulaşımında da destek sağlayacağı kaydedilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temmuz ayında Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması için ABD ve Rusya arasında anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.