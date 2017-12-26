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Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleri Büyükelçi Karagöz'le görüştü

- Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Karagöz, Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleri Büyükelçi Karagöz'le görüştü

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komisyonu üyeleriyle Filistin'de yaşanan gelişmeleri görüştü.

Başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede, Karagöz, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının tamamıyla reddedildiğini gösterdiğini söyledi.

Türkiye ve Ürdün arasında Filistin meselesi konusundaki koordinasyon ve iş birliğinin devam ettiğini ifade eden Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de bu konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Komisyon Başkanı Yahya es-Suud ise Ürdün'ün müttefiksiz kaldığına işaret ederek, Türkiye'nin Ürdün'ün yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Kral Abdullah, Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması için ortak çalışmalara ve koordinasyona devam etme konusunda görüş birliğine varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KudüsTürkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz
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