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Ürdün-Türkiye arasındaki ticaret anlaşmasının durdurulmasına tepki

- Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nail el-Kabariti, Ürdün hükümetini Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını durdurma kararını gözden geçirmeye çağırdı

Ürdün-Türkiye arasındaki ticaret anlaşmasının durdurulmasına tepki
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AMMAN (AA) - Ürdün Ticaret Odası Başkanı ve senatör Nail el-Kabariti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesi için Ürdün hükümetine çağrıda bulundu.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre Kabariti, yayımladığı yazılı açıklamada, Ürdün hükümetini serbest ticaret anlaşmasının durdurulması kararını yeniden gözden geçirmeye ve konu hakkında müzakereye başlamaya çağırdı.

Senatör Kabariti, öncesinde bir uyarı yapmadan anlaşmanın durdurulmasının Ürdünlü bazı şirketlerin çok büyük zarara uğramasına neden olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Ürdün arasında serbest ticaretin ülke ekonomisi ve tüketicilere birçok faydası olduğunun altını çizen Kabariti, iki ülkenin köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu hatırlattı.

Ürdün, Türkiye ile 2011'de uygulamaya konan serbest ticaret anlaşmasını bu yılın mart ayında askıya almıştı. Amman yönetiminin kararı doğrultusunda anlaşmanın 22 Kasım'da tamamen yürürlükten kalkması öngörülüyor.

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