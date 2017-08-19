Ürdün, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı umuyor

ANKARA (AA) - UĞUR ÇİL - Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Emced el-Adayele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos'ta gerçekleştireceği Ürdün ziyaretiyle ilgili, "Bu ziyaretin iki dost halkın faydasına olacak ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin inşa edileceği yeni bir sayfa olmasını umuyoruz." dedi.

Büyükelçi Adayele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün Kralı II. Abdullah'ın daveti üzerine 21 Ağustos'ta gerçekleştireceği Ürdün ziyareti hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Adaleye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde kardeşi Ürdün Kralı II. Abdullah ile, iki dost ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, bölgedeki gelişmeleri ve iki ülkeyi endişelendiren konuları ele alacak." ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin, dostane ilişkiler ve iş birliği çerçevesinde gerçekleştirileceğinin altını çizen Adayele, bu sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yıl dönümünün iki ülkede de kutlandığını belirtti. Adayele, "Bu ziyaretin iki dost halkın faydasına olacak ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin inşa edileceği yeni bir sayfa olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunun ziyarette ele alınacağını kaydeden Adayele, özellikle de Suriye krizinin devam etmesinin sonucu olarak meydana gelen güçlüklerden en çok Ürdün ve Türkiye'nin etkilendiğini belirtti.

Adayele, iki ülkenin milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı kabul ettiğine dikkati çekerek, tüm bu zorluklara ilave olarak iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat için hayati öneme sahip kara hattının da kapandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ürdün'den Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerin ve özellikle de potasyum ve fosfat ürünlerinin ele alınacağını dile getiren Adayele, Türkiye'nin, Ürdün'ün güneyinde yer alan ve stratejik konuma sahip Akabe bölgesindeki yatırımlarının artırılmasının da konuşulacağını kaydetti.

Adayele, ele alınacak siyasi konuların başında Suriye krizi ve terörle mücadele olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanı olması sebebiyle, İslam dünyasının sorunları ve Filistin-İsrail barış sürecinin de değerlendirileceğini vurguladı.

Türk ve Ürdünlü yetkililerin toplantılarda konuştuğu konuların hayata geçirilmesini umduklarına dikkati çeken Adayele, ziyarette, Ürdün ürünlerinin Türkiye'ye ithalatının artırılması, İskenderun ve Akabe limanları arasında Ro-Ro seferlerini başlatılması, Türk yatırımlarının Ürdün'deki kurulumu ve Türk firmalarının Ürdün'deki büyük projelere dahil olması, Suriye'deki savaşın sonlandırılması, terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğünün koruması ve Irak hükümetinin terörle mücadele konusundaki çabalarının desteklenmesi, toplumsal barışın sağlanması ve ülkenin yeniden imarı gibi siyasi konuların ele alınacağını belirtti.