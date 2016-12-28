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Ürdün'de 5 kişiye idam cezası

- Ürdün'de "silahlı terör örgütüyle bağlantılı olmak" suçlamasıyla yargılanan 5 kişiye idam cezası verildi

Ürdün'de 5 kişiye idam cezası

AMMAN (AA) - Ürdün'de "silahlı terör örgütüyle bağlantılı olmak" suçlamasıyla yargılanan 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Mahkemesi, "İrbid kentindeki terör hücresi" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 kişi hakkında idam, 15 kişi hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

İrbid kentinde mart ayı başında güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşının hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.




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Ammanİdam CezasıİrbidÜrdün
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