Ürdün'de ABD'nin Kudüs kararına

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği yakınlarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Elçilik yakınlarında Kudüs'e destek amacıyla önce oturma eylemi düzenlendi. Filistinli gençlerden oluşan ve yöresel kıyafetler giyen "Hanune Filistin Halk Sanatları Ekibi" de daha sonra Dabke olarak isimlendirilen geleneksel halk oyununu sergiledi.

Geleneksel şarkıların da seslendirildiği etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Yezin Diyab, "Kudüs bugün hüzünlü" diyerek, kutsal kentin direnişe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Direnişin yalnızca silahla olmayacağını vurgulayan halk oyunları ekibi üyesi Debab, Kudüs'e destek için kültürel direnişe de ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Ekibin diğer bir üyesi Halid Debek de burada sergiledikleri oyunun Filistin ve Arap kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Dabke ile "topraklarına bağlılıklarını" da vurguladıklarını aktaran Debek, işgalcilere ve ABD'ye farklı bir tepki vermek istediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan ABD'nin Kudüs kararı, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

Öte yandan Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.