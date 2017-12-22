Ürdün'de ABD'nin Kudüs kararına tepkiler sürüyor

AMMAN (AA) - Ürdünlüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için cuma namazı sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenledi.

Başkent Amman ve diğer kentlerde bir araya gelen eylemciler, Mescid-i Aksa'ya destek içeren sloganlar attı. Protestocular, Filistin ve Ürdün bayrakları ile Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı.

Eylemlere Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Hasavane gibi tanınmış isimler de katıldı.

Hasavene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trump'ın kararına karşı duran dünya insanlığına selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kararına destek veren ülkelerin nüfuslarının "Kudüs'ün nüfusu kadar bile olmadığına" dikkati çeken Hasavene, tasarının BM'de kabul edilmesinin, ABD'nin Kudüs kararına "tokat" olduğunu ifade etti.

İhvan Şura Konseyi üyesi Abdurrahman ed-Duveyri de "Eylemleri sürdürüyoruz. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. ABD'nin mevcut politikası, Ortadoğu'yu ateşe vermek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen dün yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.



