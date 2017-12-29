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Ürdün'de Kudüs'e destek gösterileri

AMMAN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için cuma namazının ardından Ürdün'de yürüyüş düzenlendi.Ülkedeki İslami hareket, gençlik gruplarının çağrısıyla...

Ürdün'de Kudüs'e destek gösterileri

AMMAN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için cuma namazının ardından Ürdün'de yürüyüş düzenlendi.

Ülkedeki İslami hareket, gençlik gruplarının çağrısıyla başkent Amman'daki Hüseyni Mescidi'nden başlayan yürüyüş Nahil Meydanı'nda sona erdi.

Gösterilere, Ürdün Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) eski Başkanı Hemmam Said ve İhvan'ın bu ülkedeki siyasi kanadı olarak bilinen İslami Çalışma Cephesi'nin eski Genel Sekreteri Hamza Mansur da katıldı.

İsrail ve ABD karşıtı ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıyan Ürdünlüler, "Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun" şeklinde sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Hemmam Said, "Trump'ın kararı, Balfour Deklarasyonu gibidir. Ancak bunların hepsi geçersiz vaatlerdir. Kalıcı olan Allah'ın vadettiğidir." dedi.

Ürdün meclisindeki Reform Bloku Başkanı Abdullah el-Ukayile de gösterileri işaret ederek, "Bu ümmetin iradesidir. Bu görünen Ürdün sokağının nabzıdır ve Arap sokağının aynasıdır. Siyasi irade halkın iradesiyle koordineli olmalı ve pusulayı Kudüs'e çevirmelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, dünya genelinde gösteriler düzenleniyor.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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