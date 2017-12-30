Ürdün'de prenslerin emekliye sevk edilmesi

AMMAN (AA) - Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesinin, "doğal bir durum" olduğu bildirildi.

Kral 2. Abdullah'ın geçen hafta görevden aldığı orduda görevli kardeşleri Faysal (54) ve Ali bin Hüseyin (42) ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in (52) emekliye sevk edilmesi kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek, "Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Ürdün'ün Arap ülkeleri ve dost ülkelerle iyi ilişkileri var. Ancak bazı kesimler konuyu siyasileştirmeye çalışıyor. Bazılarının bu iç meseleyi böyle bir zamanda gündeme getirmesine sevk eden nedir? Biz biliyoruz ki bazıları Ürdün'ün Kudüs konusundaki çabalarını zayıflatmaya çalışıyor. ABD'nin Kudüs kararının ardından Ürdün'ün Arap dünyası ve İslam dünyasındaki safları birleştirmede büyük rolü oldu." ifadelerine yer verdi.

Ürdün'ün Kudüs ve Filistin konusundaki tutumunun sabit olduğunu, Arap ülkeleriyle ve dost ülkelerle koordinasyon içinde buna devam edeceğini kaydeden yetkili, Ürdün'ün ABD'nin Kudüs kararının ardından sarf ettiği çabalara dikkati çekti.

Kral 2. Abdullah, geçen hafta kardeşleri Faysal ve Ali bin Hüseyin ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesine karar vermiş, yayımladığı mesajda görevlerinden ötürü prenslere teşekkür ederek, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, gücünü arttırmak için kapsamlı bir gelişme ve yeniden yapılanma süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.