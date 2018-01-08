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Ürdün'de "ulusal güvenliği hedef alan terör saldırıları" engellendi

AMMAN (AA) - Ürdün istihbaratı, ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan terör saldırılarının engellendiğini duyurdu.Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Genel İstihbarat Dairesi, terör örgütü DEAŞ'ı destekleyen bir...

Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün istihbaratı, ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan terör saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Genel İstihbarat Dairesi, terör örgütü DEAŞ'ı destekleyen bir hücrenin, ulusal güvenliği hedef almak için eş zamanlı olarak düzenlemeyi planladığı saldırıları engellediğini açıkladı.

Yapılan operasyon kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı, saldırıda kullanılacak silah ve maddelerin ele geçirildiği aktarılan haberde, terör hücresinin, emniyet, askeri ve ticari merkezler, basın kuruluşları ile mutedil din adamlarını hedef almayı planladığı kaydedildi.

Haberde, hücreye mensup kişilerin, saldırıları için maddi destek bulmak adına banka soygunları ve oto hırsızlığı yaptığı ifade edildi.

Gözaltına alınanların savcılığın gerekli işlemlerinin ardından devlet güvenlik mahkemesine sevk edileceği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞTerör SaldırılarıÜrdün
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