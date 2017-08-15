AMMAN (AA) - Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Halid el-Kelalede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da onaylanan yeni seçim kanuna göre gerçekleştirilen yerel seçimlerde, belediye meclisi başkanları ve üyelerinin yanı sıra il meclislerindeki temsilcilerin belirleneceğini ifade etti.

Ülkede kayıtlı 4 milyon 109 bin 767 seçmenin bulunduğunu söyleyen Kelalede, seçimlerde, 6 bin 622 adayın, belediye meclislerindeki 2 bin 109 pozisyon ile il meclislerindeki 350 pozisyon için yarışacağını belirtti.

"Tek oy" sistemi nedeniyle eski seçim kanununu protesto eden İslami parti mensuplarından 65 adayın da seçimlere katıldığı kaydedildi.

Ülkede büyük tartışmalara ve boykota neden olan "taşınamaz tek oy" sisteminin kaldırıldığı yeni kanunla, seçmene her seçim bölgesinde tahsis edilen sandalye sayısınca eşit oy kullanma imkanı tanınmıştı. Yeni seçim kanunuyla milletvekili sayısı da 150'den 130'a düşürülmüştü.