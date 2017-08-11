Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılar ateşkese rağmen evlerine dönemiyor

İRBİD (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Suriye'nin güneyinde 9 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Beşşar Esed güçlerinin gerçekleştirdiği ihlaller, Ürdün'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların eve dönüş hayallerini ertelemelerine neden oluyor.

İç savaş nedeniyle Suriye'nin güneyinden Ürdün'e sığınmak zorunda kalan binlerce sığınmacı bir an önce doğdukları topraklara dönmenin hayalini kurarken Esed'in iktidarda olduğu bir Suriye'nin kendileri için güvenli olmayacağı görüşünde birleşiyor.

AA muhabirine konuşan Suriyeliler iç savaşı, değişen hayatlarını ve ateşkese rağmen sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan evlerine neden dönemediklerini anlattı.

- "Çocuklarım geri dönmememiz için bana yalvarıyor"

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin Tafas ilçesinden Ürdün'e sığınan Mahmud el-Hayik (39), doğduğu topraklara bir an önce dönmek istediğini ancak sınırın ötesinden gelen bomba seslerinin kendilerini bundan alıkoyduğunu ifade etti.

Hayik, "Suriye'deki evime dönmeyi tabi ki istiyorum. Ancak her gün duyduğumuz roket seslerinin altında değil güvenli bir şekilde." dedi.

Özellikle çocuklarının bomba seslerinden çok korktuğunu ve geri dönmek istemediğini anlatan Hayik şunları söyledi:

"Çocuklarım her gün oraya geri dönmememiz için bana yalvarıyor. Savaş gerçekten çok korkutucu bir şey, özellikle de çocuklar için. Hiç kimse evinden ve ülkesinden uzakta böyle darmadağınık şekilde bir hayat yaşamak istemez. Ancak mevcut durum evlerimize dönmemize izin vermiyor. Suriye'ye güvenli bir şekilde dönebilmemiz için bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz."

- "Esed durduğu sürece orada (Suriye'de) güvenlik olmayacak"

Suriye'nin Dera iline bağlı Dail ilçesinden geldiğini belirten Bessam Ahmed (50) de güvenliğin sağlanması halinde bir dakika bile Ürdün'de kalmayacağını belirtti.

Ahmed, "Hiç kimse doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği yerden, komşularından, ailesinden, okulundan ve dostlarıyla beraber güzel günler yaşadığı yerlerden uzak kalmayı dilemez. Hangi ülkede olursa olsun hiç bir Suriyelinin sevdiği ülkesinden uzak kalmayı tercih edeceği düşünülemez." diye konuştu.

Dera'nın Casim ilçesinden kaçarak Ürdün'e sığınan Ahmed Taleb isimli Suriyeli de Esed'in iktidarda olduğu bir Suriye'de güvenlikten söz edilemeyeceğini dile getirdi.

Taleb, "Beşşar Esed durduğu sürece orada (Suriye'de) güvenlik olmayacak. Şahsen ben bu şartlarda mecbur kalmadığım sürece dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

- "Temel yaşam şartları oluşturulmadan sığınmacıların dönmesi imkansız"

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) güney cephesi yöneticilerinden Yarbay Necm Ebulmecd ise Suriyelilerin genelinin, ülkelerine dönerek yeniden imar çalışmalarına başlamak için savaşın bitmesini beklediğini söyledi.

Ateşkesin kendileri için umut ışığı olduğunu dile getiren Ebulmecd, ateşkesi "Beşşar Esed'in düşmesi, hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılması ve uğruna büyük bedeller ödedikleri onurlu bir yaşam hayali için atılan önemli bir adım" olarak gördüklerini ifade etti.

Ebulmecd, güneyde varılan anlaşmayı da böyle değerlendirdiklerini ancak çatışan taraflar ile BM çatısı altında ateşkese gözlemcilik yapan ülkelerin tümünün ortak bir irade göstermemesi durumunda bu anlaşmaların meşruiyet kazanamayacağını kaydetti.

Rejimin uyguladığı şiddet ve zulümden korkan milyonlarca Suriyelinin güvenli bir yer bulmak için sıcak evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Ebulmecd, "Ateşkes anlaşmaları hayallerin gerçek olması için ümit veriyor." dedi.

"Özellikle güvenlik başta olmak üzere temel yaşam şartları oluşturulmadan sığınmacıların evlerine dönmesinden söz etmemiz imkansız." diyen Ebulmecd, alınacak uluslararası kararlarla Suriye genelinde ateşkesin sağlanması ve ülkenin terörden temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini duyurmuştu.





