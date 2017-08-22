Ürdün'den dönmek zorunda kalan Suriyeliler çaresiz

DERA (AA) - MOHAMAD MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'den Ürdün'e göç edip uygun olmayan koşullar nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalan binlerce sivil, sınıra yakın Dera ilinde kurdukları derme çatma çadır kentlerde barınmaya çalışıyor. Siviller, rejimin askeri ablukası nedeniyle memleketlerine ulaşamıyor.

Suriye'de 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, rejimin, muhaliflerin kontrol ettiği yerleşimlere düzenlediği uzun süreli ve şiddetli saldırılar, 6,5 milyon civarı sivili evlerini terk etmek zorunda bıraktı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 3 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'ye sığınırken yaklaşık 660 bin Suriyeli Ürdün'e göç etti.

Suriye'nin orta kısmındaki Humus, Hama illeri ve başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden Ürdün'e göç eden Suriyeliler, barınma şartlarının uygun olmaması nedeniyle bir süre sonra dönmek zorunda kaldı.

Evleri yıkılan ya da memleketlerine gidebilecekleri yollar, rejimin ve destekçisi terörist grupların kuşatması altında olan sığınmacılar, Ürdün sınırında, Dera ilinin kırsalında kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı.

Binlerce aile, yaklaşık 6 aydır bu bölgedeki kamplarda barınmaya çalışıyor.

Kamptaki sivillerden Hamalı Sami Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada yaşayanların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Aileler Esed rejiminin ve Rusların başta Doğu Guta, Hama ve Humus'un bazı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları yüzünden kaçmak zorunda kaldı." dedi.

Ebu Muhammed, bulundukları çadır kentte yaklaşık 100 ailenin barındığını belirterek eğitim ve sağlık hizmetlerinden yoksun yaşadıklarını vurguladı.

Çadır kente her ay yaklaşık 10 ila 15 yeni ailenin yerleştiğini söyleyen Ebu Muhammed, içme suyu sorununa işaret ederek "İçme suyunun pahalı olması nedeniyle insanlar su ihtiyacını sağlıklı olmayan su kuyularından temin ediyor." diye konuştu.

- "Artık evimize geri dönmek istiyoruz"

Çadır kentin bir diğer sakini Muhammed el-Uteybi de "Ailemle çok zor şartlarda yaşıyoruz. İki yıl önce Doğu Guta'daki evimizi rejimin ablukası ve saldırıları yüzünden terk ettik. Artık evimize geri dönmek istiyoruz ama kuşatma nedeniyle dönemiyoruz." diye konuştu.

El-Uteybi, Doğu Guta bölgesindeki evlerini terk ettikten sonra, aralarında Ürdün'ün de olduğu 5 farklı bölgeye göç ettiklerini belirterek "Her gittiğimiz yerde yaşadığımız çadırlarda sıkıntılarımız tekrarlandı. Artık bu durum çocuklar için bir kabus haline dönüştü." dedi.











