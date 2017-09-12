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Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

- Enformasyon Bakanı Mumeni: "İsrail yargısı, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere oradaki kutsal mekanlar konusunda bilgi sahibi değil. Bu topraklar işgal altında olduğu için uluslararası kanunlara tabidir"

Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'den Mescid-i Aksa'nın 2003 yılından bu yana kapalı tutulan Rahmet Kapısı'nı açmasını istedi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanı ve hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni yaptığı yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin 30 Ağustos'ta verdiği Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı "belirsiz bir tarihe kadar" kapatma kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Kararı "siyasi ve kışkırtıcı" bir adım olarak değerlendiren Mumeni, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail yargısı, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere oradaki kutsal mekanlar konusunda bilgi sahibi değil. Bu topraklar işgal altında olduğu için uluslararası kanunlara tabidir."

Ülkesinin "İsrail'in devam eden kanun dışı girişimlerini" reddettiğini aktaran Mumeni, İsrail'in Mescid-i Aksa konusunda kendi kanunlarını dayattığını ve tarihini değiştirmek için bir siyaset aracı olarak kullandığını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın doğusunda bulunan Rahmet Kapısı 2003 yılından bu yana kapalı durumda. İsrail mahkemesi de 30 Ağustos'ta kapının "belirsiz bir tarihe" kadar kapalı tutulması yönünde karar almıştı.

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AmmanIsrailMescid-i AksaÜrdün
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