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Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği:

- "Sarafsa isimli yat, Ürdün Kralı Abdullah'a veya Ürdün Kraliyet ailesinden herhangi birine ait değildir"

Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği:

ANTALYA (AA) - Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliğinden, Marmaris'te demirleyen lüks yat Sarafsa'nın Ürdün Kralı Abdullah'a veya kraliyet ailesinden herhangi birine ait olmadığı bildirildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de yayımlanan "Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Haberde geçen Sarafsa isimli yat, Ürdün Kralı Abdullah'a veya Ürdün Kraliyet ailesinden herhangi birine ait değildir. Ürdün Kralı'nın herhangi bir yatı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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