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Ürdün'ün Esed rejimiyle ilişkileri

- Ürdün Genelkurmay Başkanı Freyhat: - "Biz rejimle diplomatik ilişkileri kesmedik, rejime karşı hiç eylem yapmadık" - "Rejim önce Dera'yı, sonra sınır kapılarını ele geçirirse sınırlar o zaman açılabilir"

Ürdün'ün Esed rejimiyle ilişkileri

ANKARA (AA) - Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Freyhat, ülkesinin Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile diplomatik ilişkileri hiç kesmediğini ve Esed'e karşı hiçbir eyleme girişmediğini söyledi.

Freyhat, BBC Arapça'ya verdiği mülakatta, Ürdün'ün Suriye ile sınırı şu an açmasının çok zor olduğunu, sınırın Suriye tarafını ancak rejim ordusunun eline geçince açabileceklerini belirtti.

Sınırı açabilmeleri için burada nizami bir ordu olması gerektiğini anlatan Freyhat, "Ordumuz sınırı iki taraftan koruma yükünü üstlenmiş durumda." dedi.

Ürdün Genel Kurmay Başkanı, "Biz rejimle diplomatik ilişkileri kesmedik, rejime karşı hiç eylem yapmadık. Eğittimiz tüm muhalifleri rejimle çatışmaları için değil, terörle mücadele etmeleri için eğittik." ifadelerini kullandı.

Sınıra yakın bölgelerde ve Şam yolu üzerinde Şam'ın Fethi Cephesi ve DEAŞ'a bağlı gruplar bulunduğunu kaydeden Freyhat, sınırın açılması durumunda, mal taşıyan şoförlerin tehlike altında olacağını ifade etti.

Freyhat, "Rejim önce Dera'yı, sonra sınır kapılarını ele geçirirse sınırlar o zaman açılabilir. Dera'da DEAŞ'a bağlı terörist gruplara karşı mücadele eden, koalisyon kapsamındaki muhaliflerle irtibat halindeyiz. Ayrıca Esed rejimiyle askeri olarak irtibat kanalımız var" diye konuştu.

Esed rejiminin Halep kent merkezinin tamamını ele geçirmesinin ardından önce Şam'ın Doğu Guta bölgesine yöneleceğini düşüncesini paylaşan Freyhat, ardından Şam'ın güneybatısındaki Dera'ya yöneleceği öngörüsünde bulundu.

Suriye'nin güneybatısında, Ürdün sınırında yer alan Dera ilinin büyük bir kısmını muhalifler kontrol ediyor. Şehir merkezinin yarısına ise rejim hakim.

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