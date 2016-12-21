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Ürdün'ün Kerak kentindeki saldırılar

- Kerak kentindeki silahlı saldırılar, Ramallah'ta protesto edildi

Ürdün'ün Kerak kentindeki saldırılar

RAMALLAH (AA) - Ürdün'ün güneyindeki Kerak kentinde düzenlenen silahlı saldırılar, Filistin'in Ramallah kentinde protesto edildi.

Fetih Hareketinin çağrısıyla Ürdün'ün Ramallah Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye, milletvekilleri, aktivistler, Müslüman ve Hristiyan din adamlarının yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. Göstericiler, Ürdün bayrakları taşıyarak, terör aleyhine sloganlar attı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, gösteri esnasında yaptığı konuşmada, "Filistin ve Ürdün terörle mücadelede aynı safta yer alıyor. Onların üzüntüsü Filistinlilerin üzüntüsü, güvenlikleri Filistin'in güvenliğidir. Ürdün, teröristlerin sandığından daha güçlüdür. Amman, komşu ülkelerin başkentleri gibi olmayacaktır." dedi.

Zeki, Ürdün'e her konuda yardım etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Ürdün'ün Ramallah Büyükelçisi Halid Şevabke de "Ürdün, aşılmaz bir kale olarak dayanıklı kalmaya, güvenlik arayan Araplara sıcak bir kucak olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kerak kentinde dün emniyet güçlerinin bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 4 güvenlik mensubunun öldüğü bildirilmişti.

Ürdün emniyetinden pazar günü yapılan yazılı açıklamada da Kerak kentinde, silahlı bir grubun güvenlik güçlerine silahlı saldırısı sonucu çıkan çatışmada 7 emniyet mensubu, 2 sivil, 1 Kanada vatandaşı ve 4 saldırgan olmak üzere 14 kişinin öldüğü kaydedilmişti.




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KerakRamallahÜrdün
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