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Üreticilere verimli yeni narenciye türleri

- Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen 2 mandalina ve 4 limon çeşidi Adana'da üreticilere tanıtıldı

Üreticilere verimli yeni narenciye türleri

ADANA (AA) - Adana'da narenciye üreticilerine, tescilli mandalina ve limon çeşitlerinin tanıtımı yapıldı.

Adana Çiftçiler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen proje kapsamında, bölgedeki üreticilere yönelik “Turunçgil yetiştiriciliği ve yeni turunçgil çeşitleri” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, verim ve kalite açısından diğer türlere oranla yaklaşık yüzde 25-30 avantaj sağlayan, “Toros kırmızısı” ve “Sarıca” adlı mandalinalar ile “Erdemli33”, “Lamas”, “Yediveren” ve “Enter” isimleriyle tescil edilen limon çeşitleri tanıtıldı.

Enstitü Turunçgil Islahı ve Genetik Bölüm Başkanı Güçer Kafa, enstitüde çalışmalar sonucunda yeni türlerin geliştirildiğini belirterek, “Tescilli ürünler diğer çeşitlere oranla kalite ve verim açısından yüzde 25-30 avantaj sağlıyor. Bu çeşitler verim ve kalite açısından avantajlı olduğu için diğerleriyle aynı su ve gübre kullanılmasına rağmen kazanç daha fazla oluyor.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, akademisyenler ve narenciye üreticileri katıldı.

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AdanaAdana Çiftçiler BirliğiAlata Bahçe Kültürleri Araştırma EnstitüsüNarenciye
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