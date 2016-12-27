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Üreticinin sütüne 6 kuruşluk artış

- Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Karaman: - "Ulusal Süt Konseyi, yeni yıldan itibaren üreticiden 1 lira 15 kuruşa alınan süte litre başına 6 kuruş zam yaptı" - "Sanayi yemiyle süt sığırcılığı yapan bir kimse bu şartlarda bırakın kazanmayı zarar eder"

Üreticinin sütüne 6 kuruşluk artış

BALIKESİR (AA) - Ulusal Süt Konseyinin, yeni yıldan itibaren üreticiden alınan süte litre başına 6 kuruş zam yaptığı bildirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin üreticiden alınan sütün fiyatını 6 kuruş artırarak, 1 lira 21 kuruşa çıkarttığını söyledi. Yaklaşık 30 aydan beri sütün litre fiyatının 1 lira 15 kuruştan işlem gördüğünü aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Sütte litre başına 6 kuruşluk artış üreticiyi mutlu etmez. Sütün litresi ile yemin kilosu birbirine denk geliyor. Sanayi yemiyle süt sığırcılığı yapan bir kimse bu şartlarda bırakın kazanmayı, zarar eder, ancak yeminin büyük kısmını silaj olarak kendi tarlasından temin eden üreticiler bu işten ekmek yer. Bugün 10 kilo sütten bir kilo peynir elde ediliyor, maliyeti neredeyse 13 liraya gelir. Buna rağmen raflarda peynir fiyatları ortada. Süt sanayicisinin de üreticimiz gibi biraz daha fedakarlık yapmasını istiyoruz. Ulusal Süt Konseyinin yeni uygulamaya koyduğu fiyatlara, süt toplama ve soğutma bedelleri de dahil. Bu yüzden üreticinin eline net olarak litre bazında 1 lira 11 kuruş geçer."

Karaman, Manyas'ta günlük ortalama süt üretiminin 120 ton civarında olduğunu belirterek, süt üretiminin en yoğun olduğu nisan, mayıs aylarında ise bu rakamın günlük 150 tona yükseldiğini kaydetti.

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Süt Fiyatları
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