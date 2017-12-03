"Üretim Engel Tanımaz" Projesi kapsamında 60 kişi mesleki eğitim aldı

ANKARA (AA) - Uluslararası Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği (UEEKD) tarafından hayata geçirilen "Üretim Engel Tanımaz" Projesi kapsamında, yaklaşık bir yılda toplam 60 engellinin, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve üretime katılabilmeleri için mantar yetiştiriciliği ve pazarlama, pastacılık ve servis elemanı, elektrik-elektronik ile bilişim teknolojisi alanlarında eğitim aldığı belirtildi.

Dernek tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bir yıl içinde hayata geçirilen uygulamaların yer aldığı kısa film gösteriminin ardından konuşma yapan Dernek Başkanı Murat Kozanoğlu, engellilerin ekonomiye ve üretime katılımının çok önemli olduğunu belirterek söz konusu proje çerçevesinde de buna yönelik çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Kozanoğlu, "Projemizle engelli kardeşlerimizin üretimin çarkları arasında yer almasını amaçladık. Projemiz uygulandıktan sonra da inşallah engellilerimiz kalifiye birer eleman olacak ve elde ettikleri nitelikler sayesinde de toplum içinde saygınlıklarını koruyabilecek." dedi.

Projenin 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine "Dezavantajlı Bireylerin Sosyal Entegrasyonu" başlığı altında hazırlandığını anımsatan Kozanoğlu, projenin 2016'da kabul edilerek uygulamaya geçtiğini ifade etti.

Kozanoğlu, şunları kaydetti:

"Projeyle dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının artırılması ve bunların iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilgilerin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca iş gücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması hedeflenmektedir."

Kozanoğlu, proje kapsamında 60 kişinin, üretimde yer alabilmesi için mantar yetiştiriciliği ve pazarlama, pastacılık ve servis elemanı, elektrik-elektronik ile bilişim teknolojisi alanlarında mesleki bilgi ve becerilerinin artırıldığını anlattı.

Projenin sonuçlarından çok memnun olduklarını vurgulayan Kozanoğlu, Türkiye genelinde sayısı yaklaşık 12 milyon olan engelliler için çok daha iyi çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Kozanoğlu, birlik ve beraberlik içinde yeni projeler için hazırlık yaptıklarını dile getirerek "Siyaset ve bürokrasi dahil birçok alanda yeteri kadar yer almıyoruz. Başarısızlıkta en büyük engel sakat düşüncelerdir. Biz, bunları bir kenara bırakıp önümüze bakmalı ve her alanda daha çok yer alabilmek için niteliklerimizi ve yeteneklerimizi geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Programın ardından, projede emeği geçenlere plaket takdim edildi ve eğitim alanlara sertifika verildi.