Ürettiği akülerin yüzde 60'ını 90 ülkeye satıyor

İSTANBUL (AA) - Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç Çetin Miser, yıllık 5 milyon akü ürettiklerini belirterek, "Bunun yüzde 60'ını yani 3 milyonunu 90 ülkeye ihraç ediyoruz. Amerika'dan Kanada'ya, Singapur'dan Avustralya'ya, Afrika'dan Çin'e kadar akü ihraç ediyoruz." dedi.



Miser, Yiğit Akü'nün de katıldığı "Automechanika İstanbul" fuarında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Şirketin 1976 yılında kurulduğunu anımsatan ve 41 yıldır yüzde 100 yerli sermaye ile akü ürettiklerini dile getiren Miser, yıllık yaklaşık 7 milyon adet akü üretim kapasitelerinin bulunduğunu söyledi.



Miser, "Şu anda yıllık 5 milyon akü üretiyoruz. Bunun yüzde 60'ını yani 3 milyonunu 90 ülkeye ihraç ediyoruz. Amerika'dan Kanada'ya, Singapur'dan Avustralya'ya, Afrika'dan Çin'e kadar akü ihraç ediyoruz." diye konuştu.



Üretimlerinin yüzde 100 yerli olduğunu ifade eden Miser, her yıl yüzde 15-20 civarında büyüdüklerini aktardı.



Miser, geçen yıl her türlü zorluğa rağmen büyümeyi başardıklarını kaydederek, "Bu yıl da hedeflerimiz büyük. Çift haneli büyümeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu yıl ihracat rakamını da yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini dile getiren Miser, bu fuarlar sayesinde yeni pazarlara açılabileceklerini bildirdi.



"Elektrikli araçların aküsünü üretmek için fabrika kuruyoruz"



Miser, şu anda akü deyince akla ne geliyorsa üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, solar enerji, endüstri ve otomotiv aküleri ürettiklerini anlattı.



Farkındalık yaratan, üstün niteliklere sahip ürün yelpazeleri bulunduğunu dile getiren Miser, sektöre kazandırdıkları başarılı ürün gamı ile ses getirdiklerini bildirdi.



Miser, akıllı, stop start teknolojisi ile üretilmiş ve endüstriyel alanlarda kullanılan aküleri ürettiklerini ifade ederek, elektrikli araçlara özel lityum iyon aküleri de üretime hazır olduklarını bildirdi.



Elektrikli araçlar için lityum iyon aküleri halihazırda üretebildiklerini dile getiren Miser, "Şu anda yeni fabrika yatırımına girdik. Bu yıl içerisinde 14 bin metrekare üzerinde lityum iyon akü fabrikasını Türkiye'ye kazandıracağız. Tamamen yerli ve kendi imkanlarımızla. Yaklaşık 10 milyon avroluk yatırım tutarı ile hayata geçecek." dedi.



Miser, elektrikli araçların bundan sonrasının daha çok yaygınlaşacağını ve kullanılacağını belirterek, bu konuda çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.



Miser, "Burada sadece fabrika yatırımı yapmıyoruz. İnsanımıza da yatırım yapıyoruz. Bu konuda yetiştirdiğimiz bir insan gücümüz var." diye konuştu.



"Akıllı akü sayesinde araç bozulmadan bilgisi cep telefonunda"



Miser, dünyanın ilk akıllı telefonlar ile bilgi paylaşımı yapabilen aküsünü ürettiklerini kaydederek, Prestige V3 isimli bu akülerin bluetooth vasıtasıyla cep telefonları ile iletişime geçebildiğini söyledi. Aracın elektrik sisteminde bütün kabloların ve ilk yüklerin aküden geçtiğini dile getiren Miser, buraya gelen herhangi bir düşük veya yüksek akımın aküyü ve elektrik sistemini bozabildiğini anlattı.



Miser, "Akümüz böyle bir durum olduğunda akünün, elektrik sisteminin, dolayısıyla aracın bozulabileceği siyalini verir. Bluetooth sayesinde aracın doğru çalışıp çalışmadığının, yolda giderken herhangi bir problem yaşayıp yaşamayacağınızın uyarısını verir. Akıllı telefonlara indirerek bu uygulama kullanılabilir." diye konuştu.



Sistemin hata olmadan hatayı gösterebildiğini vurgulayan Miser, bunu dünyada performans anlamında başarabilen firmaların başında geldiklerini ve sistemin patentinin de kendilerini ait olduğunu aktardı.



"Teknolojik ve yenilikçi yatırımlar"



Miser, Yiğit Akü'nün global arenada marka değerine sahip "Platin, Tunç, Macpower ve Helden" markalarının yurt içinde 90 ana ve 6 bin tali bayi ile hizmet verdiğini söyledi.



Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel ve savunma sanayisine akü tedariği sağladıklarını dile getiren Miser, teknolojik yatırımları ile yenilikçi, girişimci ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda; dünya norm ve standartlarına uygun akü üretimi gerçekleştirdiklerinden bahsetti.



Miser, inovasyona dayalı nitelikli ürünleri ile fark yarattıklarını kaydederek, enerji depolama sistemleri üzerine önemli yatırımları olduğunu, yeşil enerji projelerinde de yer alarak, şehir aydınlatmalarından elektrikli araçlara kadar bir çok alanda stratejik yatırım ve iş birliktelikleri oluşturduklarını bildirdi.