Ürettikleri pekmezi değerlendirmeyi de öğrendiler

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan kadınlar İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa açtığı kurs sayesinde üzüm pekmezinden 50'ye yakın farklı ürün üretmeyi öğrendi.

İlçenin üzümüyle meşhur olan ve adını yetiştirdiği üründen alan mahallesinde yaşayan kadınların ek gelir elde etmesi amacıyla pekmez üretim kursu açıldı.

İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin iş birliğinde açılan kursa katılan kadınlar, elde ettikleri pekmezden 50'ye yakın çeşit ürün yaptı.

Kadınlar yaptıkları ürünleri mahallelinin ve protokol üyelerinin katılımıyla açılan sergide beğeniye sundu.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, sergiyi gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kırsal kesimdeki kadınların eğitildiğinde üretip, ülke ve aile ekonomisine büyük katkı sağlayabildiğini söyledi.

Üzümlü Mahallesi'nde iklim yapısından dolayı her türlü sebze ve meyvenin yetiştiğini belirten Kula, şunları ifade etti:

"Kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için bu kurs açıldı. Kadınlarımızın doğal yöntemlerle ürettikleri bu ürünlerin hak ettiği değerden satışını sağlayacağız.Üretilen ürünlerin hijyenik ortamda saklanması ve ambalajlanması için tesis kurma çalışmamız olacak."

Kurs hocası Fatma Çıkla da kursta kadınlara 50'ye yakın çeşit pekmezli ürün yapmayı öğrettiklerini belirterek, kursiyerlerin oldukça güzel ürünler ortaya koyduğunu söyledi.

Kursiyer Ayşe Başbilen ise köylerinde yetişen birçok ürünün değerlendirilmesini katıldıkları kursta öğrenmeye başladıklarını, bundan sonra daha bilinçli üretim yapacaklarını kaydetti.



