Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri Sahiplerine Verildi. Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı Gelinlik Yarışması için başvurular uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz
Kış lastiği tuttu
Kış lastiği tuttu
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını

Ürettikleri pekmezi değerlendirmeyi de öğrendiler

- Mersin'in Erdemli ilçesinde adını yetiştirdiği üründen alan Üzümlü Mahallesi'ndeki kadınlar, aldıkları kurs sayesinde üzüm pekmezinden 50'ye yakın farklı ürün üretmeyi öğrendi - Erdemli Kaymakamı Kula: "Kadınlarımızın doğal yöntemlerle ürettikleri bu ürünlerin hak ettiği değerden satışını sağlayacağız"

Ürettikleri pekmezi değerlendirmeyi de öğrendiler

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan kadınlar İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa açtığı kurs sayesinde üzüm pekmezinden 50'ye yakın farklı ürün üretmeyi öğrendi.

İlçenin üzümüyle meşhur olan ve adını yetiştirdiği üründen alan mahallesinde yaşayan kadınların ek gelir elde etmesi amacıyla pekmez üretim kursu açıldı.

İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin iş birliğinde açılan kursa katılan kadınlar, elde ettikleri pekmezden 50'ye yakın çeşit ürün yaptı.

Kadınlar yaptıkları ürünleri mahallelinin ve protokol üyelerinin katılımıyla açılan sergide beğeniye sundu.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, sergiyi gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kırsal kesimdeki kadınların eğitildiğinde üretip, ülke ve aile ekonomisine büyük katkı sağlayabildiğini söyledi.

Üzümlü Mahallesi'nde iklim yapısından dolayı her türlü sebze ve meyvenin yetiştiğini belirten Kula, şunları ifade etti:

"Kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için bu kurs açıldı. Kadınlarımızın doğal yöntemlerle ürettikleri bu ürünlerin hak ettiği değerden satışını sağlayacağız.Üretilen ürünlerin hijyenik ortamda saklanması ve ambalajlanması için tesis kurma çalışmamız olacak."

Kurs hocası Fatma Çıkla da kursta kadınlara 50'ye yakın çeşit pekmezli ürün yapmayı öğrettiklerini belirterek, kursiyerlerin oldukça güzel ürünler ortaya koyduğunu söyledi.

Kursiyer Ayşe Başbilen ise köylerinde yetişen birçok ürünün değerlendirilmesini katıldıkları kursta öğrenmeye başladıklarını, bundan sonra daha bilinçli üretim yapacaklarını kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErdemliMersinüzümÜzümlü Mahallesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5