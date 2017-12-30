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Urla Belediyesine gönderilen paketten para çıktığı iddiası

- İlçe Belediye Başkanı Uyar: - "Olay derhal tutanak altına alınmış ve bu tespit Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalıyla Urla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir"

Urla Belediyesine gönderilen paketten para çıktığı iddiası

İZMİR (AA) - Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yeni yıl tebriği için belediyeye gönderilen bir paketten para çıktığını, konuyla ilgili tespitin savcılıkla paylaşıldığını bildirdi.

"Urla Belediyesine yeni yıl nedeniyle hediye olarak gönderilen bir paketin içinden rüşvet amaçlı para çıktığı" iddiasının bazı internet sitelerinde yer alması üzerine Belediye Başkanı Uyar yazılı açıklama yaptı.

Uyar, açıklamasında, 27 Aralık'ta bir mükellef tarafından belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yeni yıl tebriği kapsamında hediye paketi bırakıldığını belirtti.

Paket açıldığında içinden 2 bin 400 dolar çıktığının belirlendiğini kaydeden Uyar, "Olay derhal tutanak altına alınmış ve bu tespit Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalıyla Urla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili kurum içi idari inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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