Urla’da Enginar Festivali bereketi

Uluslararası 5. Urla Enginar Festivali, üreticisinden, esnafına, çocuğundan yaşlısına herkesin yüzünü güldürdü. Üç gün boyunca adeta insan selinin yaşandığı kent, yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi de ağırladı.



Urla Ziraat Odası ve Ekonomi Üniversitesinin de paydaşları arasında yer aldığı Enginar Festivali’nde 80’e yakın üretici tezgah açarak ürünlerini direk halka ulaştırdı. Urla Ziraat Odası’nın verilerine göre 2019 yılında ilçede yaklaşık 24 milyon baş enginar üretildi. Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, yağışlar nedeniyle taban arazide kısmi verim düşüklükleri yaşandığını belirtti. Festivalin üretici açısından çok önem taşıdığını da belirten Uslucan, üç gün içinde konuklara önemli satışlar yapıldığını da kaydetti.



Üretici ve esnaf kazandı



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, festivalin ilçeye ekonomik hareketlilik ve kazanç sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı. Binlerce konuğun sıkıntısız ağırlandığı Urla’da tarım üreticisinin ve esnafın kazanç sağlamasından mutluluk duyduğunu belirten Başkan Oğuz; “Gastronomi turizmi hedefi olan Urla bundan sonraki yıllarda da değerli ürünleriyle adından söz ettirecektir. Bizim çalışmalarımızda üreticiyi desteklemek yönünde devam edecektir” dedi.



Derya Baykal enginar tarifleri verdi



Ünlü TV sunucusu Derya Baykal Urla Enginar Festivali’nin ilk gününde sevenleriyle buluşarak enginar yemeği tarifleri verdi. Enginarın birçok çeşit yemeğini yapıp tariflerini veren Baykal katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



Özel çocuklardan enginar yemekleri



Türk Kızılayı Urla Şubesi’nin başlattığı Hayata Bağlan Proje Evi’nin engelsiz yüreklerinin enginar yemeği atölyesi gerçekleşti. Yaptıkları enginar yemeklerini Başkan Oğuz’a tattıran çocukların sevinçleri gözlerinden okundu. Enginar Festivali’nin en anlamlı etkinliğinin çocukların sevgisini katarak hazırlamış oldukları enginar yemekleri olduğunu dile getiren Başkan Oğuz, çocukları teker teker tebrik ederek madalyalarını taktı.

Yemeğinden tatlısına enginar



Enginardan yapılan yemekler dışında festival alanında enginar katkılı farklı ürünler yer aldı. Enginarlı ekmekten değişik enginar tatlıları konukların ilgisini çekti. Enginarlı limonata, enginarlı baklava, enginarlı sushi gibi birçok farklı ürünler stantlardaki yerini aldı.