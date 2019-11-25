‘Ürün Dedektifleri’ ödüllerini alıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği ‘Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi’ kapsamında düzenlenen resim, afiş ve slogan yarışmasına 71 ilden temel eğitim öğrencileri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler 25 Kasım günü Ankara’da yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Ödül töreninde 12 öğrenciye dizüstü bilgisayar, il birincisi öğrencilere de okul çanta setleri armağan edilecek. Ayrıca dereceye giren öğrenciler, aile bireylerinden iki kişi ile rehber öğretmenlerinin refakat edeceği iki günlük bir Ankara gezisine hak kazanacak.

PROJE BİLGİ NOTU

Giysilerden ev aletlerine, mobilyadan temizlik malzemelerine günlük hayatta yüzlerce ürün kullanıyoruz. Bu ürünlerin sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit etmemesi için gerekli düzenlemeler de mevzuatlarla belirlenmiş durumda. Bu mevzuatlara uyulup uyulmadığı ise resmi kurumların denetimleriyle kontrol altına alınabiliyor.

Ancak tüm bu mevzuat ve denetimlere rağmen piyasada güvenli olmayan ve sağlığımızı tehdit eden ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Aktarılan kaynaklara rağmen piyasadaki milyonlarca ürünün tek tek denetlenmesi ise mümkün değil.

Ürün güvenliği konusunda en önemli desteklerden biri; tüketicinin sağlıksız ve güvenli olmadığını düşündüğü ürünleri yetkililere bildirmesi. Yani tüketicinin ürün güvenliğine ilişkin farkındalığının artması.

İşte bu nedenle Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bir farkındalık artırma kampanyası gerçekleştiriliyor. “Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi” kapsamındaki kampanya, 20 Eylül 2019 tarihinde başlamıştı. Kampanya kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ilde 25 alışveriş merkezinde ürün güvenliği stantları oluşturuldu. Tüketicilere ürün güvenliği konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgi verildi. Bu illerde düzenlenen Ürün Güvenliği Konferanslarıyla da özellikle yeni nesillerin farkındalığını artırmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle öğretmenler bilgilendirildi.

Proje kapsamında hazırlanan ve güvenli olmayan ürünlerle ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan www.urunguvenligi.gov.tr web sitesi de hayata geçirildi.