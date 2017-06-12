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Uşak merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı

Uşak merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Uşak merkezli 6 ilde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik 8 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, değişik meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.

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