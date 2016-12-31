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Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı

Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, yurt çalışanı Mustafa Ç, OHAL kapsamında kapatılan UFTADE Derneği Başkanı Muhammet K. ile üniversitede şoför olarak görev yapan Oğuz C. "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, akademisyen K.G. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden akademisyenler A.K, N.Ş, U.Y. ile avukat H.D. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak'ta 22 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, bazı akademisyenler ile 1 avukatın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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