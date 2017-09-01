Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü

UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Uşak Belediyesi önünde akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile İsmet Paşa Caddesi'nden geçerek 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.

Meydandaki etkinlikte vatandaşlara seslenen Uşak Valisi Salim Demir, Kurtuluş Savaşı'nın büyük zorluklarla kazanıldığını, Uşak'ın da bu mücadelede önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Vali Demir, "Türk milleti hiçbir zaman esaret altına girmedi, girmeyecek. Bunu 15 Temmuz'da bir kez daha dosta, düşmana gösterdik." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise kentin 95 yıl önceki ruhla istiklaline sarıldığını belirterek, vatandaşların bayramını kutladı.

Etkinlikte daha sonra sanatçı Buray konser verdi.

Etkinliğe milletvekilleri Mehmet Altay, Alim Tunç, Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ile vatandaşlar katıldı.



