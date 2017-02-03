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Uşak'ta 85 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 19 yaşındaki zanlının 85 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen...

Uşak'ta 85 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 19 yaşındaki zanlının 85 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili sürdürdüğü soruşturma kapsamında B.U.G'yi (19) yakaladı.

Hakkında 1 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlının 85 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKSuç KaydıUşak
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