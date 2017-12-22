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Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Işık Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta yürüyen Hamza Kaya (33) ile kardeşi İ.K. (28) aralarında alacak verecek meselesi yüzünden...

Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bıçakkavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Işık Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta yürüyen Hamza Kaya (33) ile kardeşi İ.K. (28) aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan S.Ö. ve F.C. ile karşılaştı.

Çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Hamza Kaya ile elinden yaralanan kardeşi İ.K. olay yerine gelen ambulanslar ile Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Hamza Kaya, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis kavgaya karışan S.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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