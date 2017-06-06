Uşak'ta doktor şiddeti iddiası

UŞAK (AA) - Sağlık-Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi A.İ.A'nın bir hemşireyi ısırdığını, başka bir aile hekimini darbettiği, bazı hemşirelerin üzerine saf alkol döktüğünü, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek görevden alınmasını istedi.

Aloğlu, beraberindeki sendika temsilcileri ile Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aile hekimi A.İ.A. ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

A.İ.A'nın merkezde çalışan bir doktoru darbettiğini, bir hemşireyi bacağından ısırarak yaraladığını, yine dinleme odasında oturan hemşirelerin üzerine saf alkol dökerek tehdit ettiğini Aloğlu, aile hekiminin akıl sağlığının yerinde olmadığını düşündüklerini belirtti.

A.İ.A'nın vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde bulunduğunu, sosyal medya hesapları üzerinden tehditler savurduğunu öne süren Aloğlu, "A.İ.A. herkese küfredip hakaretlerde bulunuyor, 4,5 ayda merkeze gelen hasta sayısı yarı yarıya azaldı. Hakkında savcılığa yapılmış şikayetler var, bir an önce A.İ.A'nın görevde alınması gerekli. Merkezdeki 4 hekim arkadaş ve tüm sağlık çalışanları şikayetçi." dedi.

Uşak Halk Sağlığı Müdürü Hasan Kaya ise A.İ.A. hakkında idari soruşturmanın sürdüğünü, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin konuyu incelediğini kaydetti.







