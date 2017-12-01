Uşak'ta FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

UŞAK (AA) - Ankara'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi polis ekiplerince Uşak'ta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan S.D. (25) ile M.E. (24) Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Huzurpark mevkisinde yapılan kontrollerde gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen iki şüphelinin kapatılan eski polis akademisi öğrencileri oldukları, Uşak Üniversitesinde yüksek lisans yaptıkları öğrenildi.

S.D. ile M.E.'nin sorgularının ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.