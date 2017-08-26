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Uşak'ta "gayrimenkul müzayede" rekoru

-Turyap'ın Uşak kentsel dönüşüm alanındaki dükkanlar için düzenlediği açık artırma, 1000 kişinin katılımı ve 12 saat sürmesi ile rekor kırdı

Uşak'ta

İSTANBUL (AA) - Emlak pazarlama şirketi Turyap'ın Uşak kentsel dönüşüm alanındaki dükkanlar için düzenlediği açık artırma, 1000 kişinin katılımı ve 12 saat sürmesi ile rekor kırdı.

Turyap'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Uşak kentsel dönüşüm alanındaki dükkanlar için açık artırma düzenlendi.

Müzayede hem katılım sayısı hem de uzun süren açık artırma yarışı ile rekora imza attı. 1000 kişinin katıldığı açık artırma, 12 saat sonunda 132 milyonluk satışla sonuçlandı.

Müzayedede, muhammen bedel toplamı 102 milyon lira olan 322 dükkan için teklif alındı. Fiyatı 77 bin liradan başlayan dükkanlar 30 milyonluk artışla toplamda 132 milyon liradan işlem gördü.

En büyük fiyat artışları, konutların altında bulunan dükkanlarda yaşandı.

Taşınmazlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satıldı. Dün saat 11.00'de başlayan açık artırma, 23.00'e kadar devam etti.

30 metrekareden 472 metrekareye değişen büyüklüklerdeki iş yerleri; giyim, gıda, hızlı tüketim malları satışı, büro mobilyaları, ofis, ev tekstili, beyaz eşya, ayakkabı, market, banka, sigorta, mimarlık büroları, fabrikaların iletişim ve operasyon merkezleri gibi ticaret ve iş kolları için değerlendirilecek.

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