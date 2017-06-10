Uşak'ta kahvehaneye silahlı saldırı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz Uluyolu Caddesi'nde bir kahvehaneye 3 şüpheli tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.



Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerindeki kişilerden Sedat A, Altan Ç. ve Yasin Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.



Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.